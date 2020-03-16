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Сборную России по боксу в экстренном порядке эвакуируют из Лондона

Сборную России по боксу в экстренном порядке эвакуируют из Лондона
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал ситуацию с отменой европейской олимпийской квалификации из-за пандемии коронавируса.

«Только что стало известно, что квалификационный турнир олимпийских игр в Лондоне будет приостановлен решением МОК.

Очень жаль, что турнир приостановили, но в сложившейся ситуации, здоровье людей — самое главное. Нашу национальную сборную мы в экстренном порядке эвакуируем в Россию. Я уверен, что в скором времени и общими усилиями мы справимся с кризисной ситуацией», — написал Умар Кремлёв в своём «инстаграме».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 7 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 78 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся, хотя ещё утром сообщалось лишь о 63 заболевших.

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