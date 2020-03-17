Поединок Чудинова и Чилембы перенесён на неопределённый срок из-за коронавируса

Поединок между обладателем чемпионского пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Фёдором Чудиновым и представителем Малави Айзеком Чилембой был перенесён на неопределённый срок, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Бой должен был пройти 21 марта во Владикавказе.



причиной отмены стала пандемия коронавируса. Ранее Министерство спорта РФ приняло решение с 16 марта до особого распоряжения отменить проведение на территории России всех международных спортивных мероприятий.



32-летний Чудинов владеет титулом чемпиона WBA (Gold) во втором среднем весе. В послужном списке россиянина, который дебютировал на профессиональном ринге в июле 2009 года, 22 победы (в том числе 15 нокаутом) и 2 поражения. Его последним соперником был представитель Камеруна Хассан Н'Дам Н'Жикам, который в 12-раундовом поединке в декабре 2019 года потерпел поражение единогласным решением судей.



На счету 31-летнего Чилембы 26 побед, семь поражений и две ничьи.