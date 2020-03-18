Тайсон поддержал Мейвезера, который устраивает поединки с бойцами ММА

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон дал комментарий относительно последних выступлений на боксёрском ринге своего соотечественника Флойда Мейвезера, который выбирал себе соперников из других видов единоборств.
«По-моему, это просто потрясающе! Он был первым, кто это сделал. Мне это нравится. Это будет происходить чаще, абсолютно точно. Я не знаю, насколько хорошо мы (боксёры. — Прим. «Чемпионата») справились бы с бойцами ММА. Всё будет зависеть от того, по каким правилам будет проходить поединок», — цитирует Тайсона BoxingScene.
Напомним, что Мейвезер сражался с суперзвездой UFC Конором Макгрегором в боксёрском поединке в августе 2017 года на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Флойд одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.
В конце 2019 года Флойд Мейвезер прилетел в Японию и провёл показательный бой с суперзвездой кикбоксинга Тенсином Насукавой. Американский боксёр одержал победу нокаутом над японцем в первом раунде.
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