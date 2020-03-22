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Льюис: думаю, что Тони Фергюсон одолеет Хабиба

Льюис: думаю, что Тони Фергюсон одолеет Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец UFC Деррик Льюис поделился мнением о поединке российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Тони Фергюсона.

«Это бой что надо. Не знаю, думаю, что Тони Фергюсон одолеет Хабиба. У Тони Фергюсона всегда в запасе куча сумасшедших приёмов и движений, которые он ещё даже не показывал в боях. Он постоянно над чем-то работает, над дикими болевыми и так далее», — сказал Льюис в интервью пресс-службе UFC.

Ранее в UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля. Место проведения будет объявлено позднее — в Бруклине (Нью-Йорк) его провести нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции.

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