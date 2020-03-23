Роган: много людей окажется в долгах, если в Лос-Анджелесе на месяц закроют все заведения

Комментатор UFC Джо Роган высказался по поводу карантина из-за пандемии коронавируса.



«Нам стоит беспокоиться о тех, кто болеет. Но решения, что нужно закрыть всё, принимаются политиками, которые надеются на переизбрание. Он не хотят оказаться виновными в бездействии. Они страхуются, но не говорят, как можно решить проблему. Просто представьте, как много людей окажется в долгах, если в Лос-Анджелесе на месяц закроют все заведения. Люди живут от зарплаты до зарплаты. Это настоящее безумие. Таких у нас половина страны. Большая часть американцев уже сейчас в очень тяжёлом положении», — сказал Джо Роган в своём подкасте.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от него скончалось более 14 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тысяч. В России по состоянию на 23 марта насчитывается 438 заражённых.