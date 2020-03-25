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Усик запустил новый челлендж

Усик запустил новый челлендж
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Александр Усик запустил новый челлендж в социальных сетях. Суть челленджа заключается в том, чтобы, стоя на неустойчивой платформе, жонглировать либо ловить несколько монет.

«Друзья! Давайте разнообразим период карантина и проверим свои физические возможности! Попробуйте словить монеты или другие предметы, креативно жонглировать или, может, другой подобный метод упражнений! Самые забавные и креативные варианты будут опубликованы у меня в «сториз»! Желаю всем крепкого здоровья в этот непростой период!» — написал Александр Усик на своей странице в «Инстаграме».

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».

Александр Усик принял участие в 17 поединках на профессиональном ринге, одержав в них 17 побед.

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