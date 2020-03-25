Украинский боксёр Александр Усик запустил новый челлендж в социальных сетях. Суть челленджа заключается в том, чтобы, стоя на неустойчивой платформе, жонглировать либо ловить несколько монет.
«Друзья! Давайте разнообразим период карантина и проверим свои физические возможности! Попробуйте словить монеты или другие предметы, креативно жонглировать или, может, другой подобный метод упражнений! Самые забавные и креативные варианты будут опубликованы у меня в «сториз»! Желаю всем крепкого здоровья в этот непростой период!» — написал Александр Усик на своей странице в «Инстаграме».
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».
Александр Усик принял участие в 17 поединках на профессиональном ринге, одержав в них 17 побед.
- 25 марта 2020
-
17:39
-
16:00
-
15:19
-
15:04
-
13:43
-
12:21
-
11:24
-
10:25
-
09:30
-
09:03
-
04:12
-
00:19
- 24 марта 2020
-
23:59
-
23:25
-
22:59
-
21:49
-
20:38
-
19:58
-
18:45
-
17:56
-
16:54
-
15:58
-
14:19
-
13:04
-
12:21
-
11:01
-
10:09
-
09:04
-
09:02
-
04:23
-
02:50
-
01:51
-
01:02
- 23 марта 2020
-
23:57
-
22:57