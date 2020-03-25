Диллиан Уайт хочет провести бой в UFC с Нганну

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт выразил желание провести поединок по правилам ММА в UFC с Фрэнсисом Нганну. Уайт отметил, что он готов провести бои с Нганну также по правилам бокса и кикбоксинга.



«Да, я буду драться в UFC. Один — бой по правилам бокса, один — по правилам смешанных единоборств. Скажите Дэне Уайту, пусть выйдет на связь со мной. Я готов подраться с Нганну. Я нокаутирую его. У него очень слабый подбородок, и он труслив. Я бы нокаутировал его, поверьте мне.



Если хотите начать с боя по правилам ММА, то давайте сделаем это. Если первым будет бой по правилам бокса — тоже хорошо. Я согласен даже на муай-тай. Пусть подерутся со мной по правилам кикбоксинга. Я готов заключить контракт на три боя», — приводит слова Диллиана Уайта TalkSPORT.