Диллиан Уайт хочет провести бой в UFC с Нганну

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт выразил желание провести поединок по правилам ММА в UFC с Фрэнсисом Нганну. Уайт отметил, что он готов провести бои с Нганну также по правилам бокса и кикбоксинга.
«Да, я буду драться в UFC. Один — бой по правилам бокса, один — по правилам смешанных единоборств. Скажите Дэне Уайту, пусть выйдет на связь со мной. Я готов подраться с Нганну. Я нокаутирую его. У него очень слабый подбородок, и он труслив. Я бы нокаутировал его, поверьте мне.
Если хотите начать с боя по правилам ММА, то давайте сделаем это. Если первым будет бой по правилам бокса — тоже хорошо. Я согласен даже на муай-тай. Пусть подерутся со мной по правилам кикбоксинга. Я готов заключить контракт на три боя», — приводит слова Диллиана Уайта TalkSPORT.
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