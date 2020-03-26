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«Сидит, наверное, без денег». Шлеменко отреагировал на слова Емельяненко о гонораре за бой

«Сидит, наверное, без денег». Шлеменко отреагирова
«Сидит, наверное, без денег». Шлеменко отреагировал на слова Емельяненко о гонораре за бой
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил на слова другого бойца MMA Александра Емельяненко. Напомним, Емельяненко заявил, что Шлеменко запросил неоправданно высокую сумму за бой с ним.

Ранее Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса, тот сказал, что готов сразиться в формате MMA, и Емельяненко принял условия соперника.

«Нет, конечно, никакой договорённости. У Емельяненко есть друзья, которые ему сливают информацию. То, что для него там завышено… Это адекватный рыночный ценник. Если их что-то не устраивает, то это их проблемы. Сумма конфиденциальная.

Почему Емельяненко так жёстко реагирует? Сидит, наверное, без денег и хочет нарисовать себе бой. А на всех остальных ему наплевать. На слабо просто решил взять мальчик», — приводит слова Шлеменко Sport24.

«Стало известно, какую сумму ты запросил». Емельяненко опять оскорбил Шлеменко. Видео
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