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«Стало известно, какую сумму ты запросил». Емельяненко опять оскорбил Шлеменко. Видео

«Стало известно, какую сумму ты запросил». Емельяненко опять оскорбил Шлеменко. Видео
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко записал новое видеообращение для другого бойца MMA Александра Шлеменко, который может стать одним из его следующих соперников. Напомним, Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса, тот сказал, что готов сразиться в формате MMA, и Емельяненко принял условия соперника.

«Шлеменко, а ещё ты говоришь, что ты не бздило. Конкретное ты бздило.

Мне стало известно, какую сумму ты запросил за бой со мной. Ты за всю историю смешанных единоборств, пока ты в них выступаешь, столько не заработал. У тебя совесть есть? Опустись на землю. Надевай перчатки, давай подерёмся», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном в его «инстаграме».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Шлеменко ответил на вызов А. Емельяненко
А. Емельяненко согласился на условия Шлеменко
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