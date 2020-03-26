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Волков: в России Емельяненко пытается выглядеть альфа-самцом

Волков: в России Емельяненко пытается выглядеть альфа-самцом
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец ММА Александр Волков прокомментировал ситуацию с возможным поединком между Александром Емельяненко и Александром Шлеменко.

«Это вполне предсказуемый ход со стороны Емельяненко. Здесь, на территории России он пытается выглядеть альфа-самцом, вызывая всех на бой, не выбирая выражений при этом.

Тем не менее надо сказать, что, когда ему бросают вызовы ребята, которые готовы поконкурировать с ним, — тяжеловесы, профессиональные боксеры, он почему-то старается эти вызовы не замечать. Выбирает для себя средневесов. Человек весит 120 кг и выбирает оппонентов, которые весят 84 кг. Для заработка аудитории и денег в его понимании это верно.

Прогноз на бой? У Емельяненко есть преимущество в габаритах, в весе. Он является тяжеловесом, будет более вынослив. У Шлеменко есть большой шанс подраться правильно с Емельяненко и выиграть. У Емельяненко будет преимущество.

Тут важно, как Емельяненко отозвался о Шлеменко, вызвав его на бой фразами, которые в нормальном обществе неприемлемы. Он ошибся со Шлеменко, Александр не страдает страхом перед оппонентом. Здесь это больше похоже на вызов на слабо. Не хотелось бы, чтобы Шлеменко повёлся на это и принимал этот поединок», — сказал Александр Волков в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».

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