Чемпион UFC Джон Джонс арестован за вождение в нетрезвом виде и хранение оружия

Чемпион UFC в полутяжёлом весе, лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс арестован полицией штата Нью-Мексико. Американца задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, а также за неосторожное обращение с оружием.
Инцидент произошёл около 01:00 в Альбукерке. Полиция получила сообщение о стрельбе. Приехав на место происшествия и обыскав машину Джонса, представители правоохранительных органов обнаружили пистолет, на который у Джона не было разрешения. При этом он отрицал, что вёл из него стрельбу, сообщает MMA Fighting.
Это уже не первые проблемы Джонса с законом. В прошлом он лишался водительских прав на полгода.
Напомним, Джонс предыдущий поединок провёл в феврале 2020 года и с трудом победил Доминика Рейеса.
- 26 марта 2020
-
22:22
-
21:19
-
20:33
-
19:46
-
18:52
-
18:01
-
15:18
-
14:08
-
12:30
-
12:07
-
11:21
-
10:07
-
09:14
-
00:42
- 25 марта 2020
-
23:51
-
22:46
-
22:46
-
21:01
-
19:50
-
18:36
-
17:39
-
16:00
-
15:19
-
15:04
-
13:43
-
12:21
-
11:24
-
10:25
-
09:30
-
09:03
-
04:12
-
00:19
- 24 марта 2020
-
23:59
-
23:25
-
22:59