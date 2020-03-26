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Шлеменко: А. Емельяненко сейчас отхватит от средневесов, потом на легковесов переключится

Шлеменко: А. Емельяненко сейчас отхватит от средневесов, потом на легковесов переключится
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко раскритиковал Александра Емельяненко и с иронией отметил, что в скором времени его потенциальный соперник переключится на бойцов лёгкого веса.

«Не собираюсь набирать вес для этого боя. По поводу сгонки веса мы ещё не обсуждали, учитывая, что Емельяненко в последнее время только ноет, то его одно не устраивает, то другое…

Было бы справедливо остановиться на весе 100 кг. Вернее, даже не 100, а 90. Мне кажется, было бы нормально. Но он не будет этого делать. Он сидит там… Он вызывает специально… Хорошо, до средневесов дошёл, хорошо, что до легковесов не дошёл. Подождите, сейчас отхватит в среднем весе и переключится на бойцов лёгкой весовой категории", — сказал Шлеменко в видео, размещённом на его канале в YouTube.

Напомним, Александр Емельяненко вызвал на боксёрский поединок Александра Шлеменко, тот ответил, что готов драться по правилам ММА. Сейчас стороны обсуждают финансовую сторону сделки.

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