«Туалетной бумаги вообще нет». Боксёр Липинец — о ситуации с коронавирусом в США

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Сергей Липинец рассказал, как изменилась жизнь в США в условиях пандемии коронавируса. Спортсмен вернулся в Россию, так как его поединок, запланированный на 16 мая, отменили.

«Сходить в магазин в США можно. Власти не обязывают сидеть дома. На дорогах пробок вообще нет. Довольно много людей на океане — бегают, катаются на велосипедах. В Штаты можно прилететь, но впускают только граждан страны.

Все кафе уже неделю как закрыты. Пищу в них дают только на вынос. К магазинам, бывает, выстраивается очередь. А туалетной бумаги вообще нет. Воду продают только одну упаковку на человека.

Видимо, ситуация действительно тяжёлая. В Америке за 50 лет ни разу не закрывали казино. А сейчас они все не работают, как и другие учреждения и заведения», — цитирует Липинца «Матч ТВ».