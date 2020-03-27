Маргарито рассказал, что заставило его завершить карьеру

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Антонио Маргарито рассказал, что заставило его завершить профессиональную карьеру. Мексиканец не появлялся на ринге с сентября 2017 года.

«Правда в том, что у меня было большое желание продолжать, но моё тело уже не работало так, как в те времена, когда я был молод. Чувствовал это в последних поединках. Когда бывал в зале, уже не ощущал того, что и раньше. Перекрываясь от ударов, чувствовал, как болят мои предплечья. Мои локти также болели, я уже не был прежним. Молодые бойцы наступали, и я понял, что пришло время уйти», — приводит слова Маргарито BoxingScene.

Впервые Маргарито завершил карьеру в 2011 году, когда у него диагностировали проблемы со зрением. В 2016 году он возобновил карьеру, но после трёх побед кряду окончательно ушёл из спорта.

За годы выступлений он бился с Полом Уильямсом, Джошуа Клотти, Мигелем Котто (дважды), Шейном Мосли, Мэнни Пакьяо и другими.