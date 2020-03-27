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Нурмагомедов: в UFC организовали мне бой за неделю до начала Рамадана

Нурмагомедов: в UFC организовали мне бой за неделю до начала Рамадана
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов напомнил, что он просил у руководства лиги организовать ему поединок до начала месяца Рамадан. Россиянин отметил, что в промоушене выполнили его просьбу, но при этом оставили зазор между боем и началом поста лишь в одну неделю.

«Я говорил им, чтобы они организовали мне бой в любое время, лишь бы это было до Рамадана. Я просил их. Они выполнили просьбу и поставили мне поединок за неделю до начала этого месяца», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

Напомним, 18 апреля Хабиб Нурмагомедов будет проводить защиту титула в третий раз. На турнире UFC 249 его соперником станет бывший временный чемпион лиги Тони Фергюсон. Место поединка до сих пор не определено. Но практически наверняка встреча не пройдёт в США.

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