Кремлёв запустил работу штаба по предупреждению распространения коронавируса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв решил принимать деятельное участие в борьбе с пандемией коронавируса. Функционер объявил о запуске штаба по предупреждению распространения опасного заболевания.

«Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает расти число заболевших. В условиях столь быстро распространяющейся инфекции нами было принято решение запустить оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Мы также откроем горячую линию, которая будет направлена на оказание различной помощи участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям.

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Штаб и горячая линия будут работать в круглосуточном режиме. К сожалению, в условиях пандемии пожилые люди остаются самой уязвимой группой риска, для них коронавирусная инфекция несёт смертельную опасность, поэтому особое внимание сейчас нам необходимо уделить старшему поколению, нашим пенсионерам и всем тем, кому нужна реальная помощь и поддержка.

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Всем нуждающимся будет оказана адресная помощь как в повседневном быту, так и с другими социальными вопросами для максимального ограждения от контактов с возможными носителями вируса.

Мы готовы помочь в доставке продуктов, средств дезинфекции, масок, медикаментов, предметов первой необходимости, оказать консультационную поддержку и другую необходимую помощь. Благодаря этому необходимость выходить из дома будет сведена к минимуму. Горячая линия начнёт работать с 31 марта. Cейчас нам всем нужно объединиться и бросить все силы на борьбу с коронавирусом», — написал Кремлёв на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в России на сегодняшний день зарегистрировано уже более 1000 случаев заражения коронавирусом нового типа.