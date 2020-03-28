Алду заявил, что может победить Сехудо без тренировочного лагеря

Бразильский боец UFC Жозе Алду заявил, что способен нокаутировать чемпиона организации в двух весовых категориях Генри Сехудо даже без тренировочного лагеря.



«Мне достаточно недели тренировок, чтобы побить Сехудо. Больше беспокоюсь о том, чтобы уложиться в вес, чем о бое. Могу выйти в октагон без тренировочного лагеря. Я способен побить его даже без тренировок.



Единственная проблема — вес. Стараюсь правильно питаться, а насчёт боя даже не волнуйтесь. Я быстро его нокаутирую. Бой не будет длиться пять раундов. Уважаю историю Сехудо на Олимпийских играх, но тут другой спорт. В джиу-джитсу я лучше, чем Генри Сехудо. Если он сделает тейкдаун, то нарвётся на приём», — приводит слова Жозе Алду BJPenn.