Алду заявил, что может победить Сехудо без тренировочного лагеря
Бразильский боец UFC Жозе Алду заявил, что способен нокаутировать чемпиона организации в двух весовых категориях Генри Сехудо даже без тренировочного лагеря.
«Мне достаточно недели тренировок, чтобы побить Сехудо. Больше беспокоюсь о том, чтобы уложиться в вес, чем о бое. Могу выйти в октагон без тренировочного лагеря. Я способен побить его даже без тренировок.
Единственная проблема — вес. Стараюсь правильно питаться, а насчёт боя даже не волнуйтесь. Я быстро его нокаутирую. Бой не будет длиться пять раундов. Уважаю историю Сехудо на Олимпийских играх, но тут другой спорт. В джиу-джитсу я лучше, чем Генри Сехудо. Если он сделает тейкдаун, то нарвётся на приём», — приводит слова Жозе Алду BJPenn.
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