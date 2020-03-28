Де ла Хойя пожертвовал $ 250 тыс. одной из больниц Лос-Анджелеса

Глава промоутерской компании Golden Boy бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя пожертвовал $ 250 тыс. на борьбу с пандемией коронавируса одной из больниц Лос-Анджелеса.



«В этой больнице превосходно позаботились о моей матери, когда она боролась с раком груди. В настоящее время эта больница тратит невероятно много денег из-за пандемии. Мы жертвуем $ 250 тыс. и помогаем им в это непростое время. Хотел бы обратиться к селебрити и бизнесменам с просьбой жертвовать деньги больницам в ваших родных городах, чтобы пройти через этот кризис», — приводит слова Оскара де ла Хойи BoxingScene.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В мире вирусом заразилось около 600 тысяч человек. Число погибших превысило 25 тысяч. В России зарегистрировано уже более 1 тысячи заболевших.