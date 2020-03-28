Усик — о карантине на Украине: экономике будут вилы. У людей закончатся деньги и еда

Украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о карантине из-за пандемии коронавируса на Украине.
«Экономике будут вилы. Люди не работают, у людей закончатся деньги и еда. Происходит что-то неимоверное.
На спортсменах как это отразится? На некоторых очень сильно отразится, на некоторых – нет.
Государство и так мало уделяет спортсменам внимания, а когда они привозят медали из разных крупных соревнований, они кричат, что, вот, смотрите, это наши спортсмены, они завоевали, какие они молодцы.
Есть небезразличные люди, которые помогают спортсменам. Они и буду помогать. У нас все вопреки у спортсменов. Мы выигрываем и привозим медали для своей неньки не потому, что нам кто-то помогает, а потому что это наша задача – идти к вершинам с самого детства. Так и будет, ничего не изменится, но хотелось бы, чтобы изменилось», — сказал Усик в интервью NewsOne.
- 28 марта 2020
-
15:48
-
14:58
-
13:52
-
12:59
-
11:49
-
10:54
-
09:59
-
04:39
-
00:37
- 27 марта 2020
-
23:32
-
22:33
-
21:53
-
20:38
-
19:58
-
18:49
-
17:55
-
15:30
-
14:15
-
13:08
-
12:14
-
11:13
-
10:05
-
09:11
-
00:40
- 26 марта 2020
-
23:31
-
22:22
-
21:19
-
20:33
-
19:46
-
18:52
-
18:01
-
15:18
-
14:08
-
12:30
-
12:07