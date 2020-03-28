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Усик — о карантине на Украине: экономике будут вилы. У людей закончатся деньги и еда

Усик — о карантине на Украине: экономике будут вилы. У людей закончатся деньги и еда
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о карантине из-за пандемии коронавируса на Украине.

«Экономике будут вилы. Люди не работают, у людей закончатся деньги и еда. Происходит что-то неимоверное.

На спортсменах как это отразится? На некоторых очень сильно отразится, на некоторых – нет.

Государство и так мало уделяет спортсменам внимания, а когда они привозят медали из разных крупных соревнований, они кричат, что, вот, смотрите, это наши спортсмены, они завоевали, какие они молодцы.

Есть небезразличные люди, которые помогают спортсменам. Они и буду помогать. У нас все вопреки у спортсменов. Мы выигрываем и привозим медали для своей неньки не потому, что нам кто-то помогает, а потому что это наша задача – идти к вершинам с самого детства. Так и будет, ничего не изменится, но хотелось бы, чтобы изменилось», — сказал Усик в интервью NewsOne.

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