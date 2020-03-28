Мэн Фаньлун: я увидел слабые стороны Бетербиева, когда смотрел его бой с Гвоздиком

Официальный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе Мэн Фаньлун поделился мыслями о чемпионе мира по версиям IBF и WBC Артуре Бетербиеве. По его словам, у россиянина есть слабости и особенно они были заметны во время его поединка с Александром Гвоздиком.

«Я присутствовал на том поединке и видел всю работу Артура. Видел его сильные и слабые стороны. Это мне здорово помогло во время тренировочного лагеря.

Многие люди недооценивают меня, делают комментарии. Но при этом никто из них не видел меня в деле. Если они посмотрят видео, то узнают, чего я добивался в любительском боксе, и поймут, на что я способен. Чем больше людей меня недооценивает, тем больше у меня сил», — приводит слова китайского боксёра BoxingScene.

Артур Бетербиев должен был встретиться с Мэн Фаньлуном 28 марта, но встреча была перенесена из-за пандемии коронавируса.