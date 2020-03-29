Адесанья предположил, что бой Хабиб — Фергюсон пройдёт в Саудовской Аравии

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья предполагает, что турнир по смешанным единоборствам UFC 249 состоится на территории Саудовской Аравии.

«UFC 249 состоится в Саудовской Аравии… Моё предположение», — написал Адесанья на своей странице в «Твиттере».

Напомним, турнир UFC 249 должен пройти 18 апреля. Его главным событием будет титульная встреча в лёгком весе между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном. Изначально планировалось, что встреча пройдёт в Бруклине, затем прорабатывался вариант с Лас-Вегасом. Но из-за пандемии коронавируса и тотального карантина организовать встречу в США практически невозможно.

Ранее глава UFC Дэна Уайт заявлял, что у него есть несколько потенциальных мест для проведения боя Хабиб — Фергюсон.