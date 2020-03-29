Хабиб ради боя с Фергюсоном обязан покинуть Россию сегодня, 30 марта границы закроют
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня, 29 марта, обязан покинуть территорию России. В противном случае он не сможет встретиться с Тони Фергюсоном.
Согласно постановлению правительства Российской Федерации границы государства закрываются. Так, временно останавливается движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пропускные пункты. Решение принято из-за риска дальнейшего распространения коронавируса.
Авиасообщение с внешним миром закрыто с 27 марта. Таким образом, если Нурмагомедов не покинет территорию страны, то не сможет вылететь на бой с Тони Фергюсоном, где бы он ни состоялся.
Напомним, встреча Нурмагомедова с Фергюсоном должна состояться 18 апреля. Место боя пока не определено.
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