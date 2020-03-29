Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео, на котором он лежит под капельницей. По словам бойца, он капает витамины.



«Вот, под капельницей лежу. Восстанавливаюсь, витамины капаю. Нормально всё со здоровьем, не переживайте. Завтра трудовая неделя начнётся. Всем хорошего дня и отличного настроения. Занимайтесь спортом, верьте в бога, не болейте!» — сказал Емельяненко.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, до недавнего времени россиянин готовился в бойцовском клубе «Ахмат» в Грозном к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был пройти 3 апреля. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его перенесли на 24 июля.