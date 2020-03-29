Хан считает, что Фьюри победит Джошуа

Бывший чемпион мира Амир Хан поделился мыслям о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.



«Я считаю, что Фьюри одержит победу. Всё сейчас на его стороне. Бойцу сложно что-то изменить в себе, если его обули с раннего детства. Джошуа всегда обладал собственным британским стилем, он работал джебом со стойкой с высоко поднятыми руками. Он хорош в этом. Но при изменении стиля он создаст себе проблемы.



Ранее его уже нокаутировали. Может быть, ему стоит оставаться с прежним стилем, но Фьюри любит таких бойцов. Он будет бить, двигаться, будет делать всё, что захочет, при этом ещё и танцуя. Он сделает себе лёгкий бой. Энтони Джошуа не стоит менять свой стиль, этим он навредит себе», — приводит слова Амира Хана FightHype.