Боец MMA Вартанян посоветовал UFC перенести бой Нурмагомедов — Фергюсон

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Бой должен пройти 18 апреля. Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ, и потому поединок с Фергюсоном рискует сорваться.
«Стоит ли проводить турнир без Хабиба? Это надо спросить у организаторов. Они лучше знают свою бизнес-модель. Мне как болельщику интересно было бы посмотреть бой. Но как разумный человек, я понимаю, что высока вероятность заражения, тем более в США. Поэтому лучше перенести турнир.
Бой должен состояться. Он будет интересным независимо от того, состоится он сейчас или через два месяца. Лучше будет провести бой, когда закончится ситуация с коронавирусом: смогут приехать фанаты, не будет напряжённой обстановки», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.
Ранее в интернете появилось видео первого боя Хабиба в MMA.
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