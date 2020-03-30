Боец MMA Вартанян посоветовал UFC перенести бой Нурмагомедов — Фергюсон

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Бой должен пройти 18 апреля. Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ, и потому поединок с Фергюсоном рискует сорваться.

«Стоит ли проводить турнир без Хабиба? Это надо спросить у организаторов. Они лучше знают свою бизнес-модель. Мне как болельщику интересно было бы посмотреть бой. Но как разумный человек, я понимаю, что высока вероятность заражения, тем более в США. Поэтому лучше перенести турнир.

Бой должен состояться. Он будет интересным независимо от того, состоится он сейчас или через два месяца. Лучше будет провести бой, когда закончится ситуация с коронавирусом: смогут приехать фанаты, не будет напряжённой обстановки», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.

Ранее в интернете появилось видео первого боя Хабиба в MMA.