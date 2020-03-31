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Гаджиев: Хабиб слился с боя с Фергюсоном? Бред

Гаджиев: Хабиб слился с боя с Фергюсоном? Бред
Бокс/ММА / UFC 0

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал предположение о том, будто бы Хабиб Нурмагомедов специально сделал так, чтобы не иметь возможности вылететь на бой с Тони Фергюсоном.

Бой должен пройти 18 апреля. Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ, и потому поединок с Фергюсоном рискует сорваться.

«Я думаю, это бред. У него не было никаких причин для этого.

Во-первых, он организовал дорогостоящий и длительный тренировочный лагерь. Зачем? Явно не затем, чтобы потом сливаться с боя. Во-вторых, на уровне, на котором находится Хабиб, ММА — это большой бизнес. Он на этом бое мог бы заработать $ 10 млн, зачем от них отказываться? По спортивным причинам? Вряд ли. Думаю, он был хорошо готов к бою.

Зачем он улетел из США? Возможно, потому что там уже начала распространяться эпидемия коронавируса. Она там началась раньше, чем в России. Он не мог знать, что Россия закроет авиасообщение с другими странами. Зато он вполне мог остаться закрытым в США. Да и кто знает, сможет ли Дэна Уайт провести турнир в Штатах 18 апреля. Там тоже есть эпидемия, и ситуация меняется каждый день», — цитирует Гаджиева «Спорт-экспресс».

Также посмотрите видео, как Хабиб ударил фаната в живот по его же просьбе.

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