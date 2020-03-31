А. Емельяненко объявил, что нашёл себе невесту. Видео
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» видеообращение, в котором сообщил, что уже нашёл себе невесту. Напомним, ранее Емельяненко показал фото с голым торсом и объявил поиск невесты.
«Девушки, милые дамы! Не думал, что я такой востребованный гражданин в вашем обществе. Всё, хватит мне писать в директ, я нашёл себе невесту. Спасибо вам большое за отклик, всех благ вам земных и благодати. Будьте счастливы и любимы!» — сказал спортсмен в видеообращении.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, следующим соперником Емельяненко должен стать Магомед Исмаилов. Изначально бой должен был состояться 3 апреля, но из-за коронавируса его перенесли на 24 июля.
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