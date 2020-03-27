Александр Емельяненко объявил поиск невесты
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил, что в настоящий момент его сердце свободно и он готов к созданию семьи.
«Я в поисках невесты для создания семьи! Моё сердце никем не занято!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме», прикрепив текст к фотографии.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.
Напомним, ранее появилась информация, что 38-летний Емельяненко будто бы помирился с бывшей женой Полиной, но впоследствии боец опроверг это и заявил, что у него есть новая девушка. С Полиной они поженились в 2015 году, брак распался в 2018 году. От первого брака, с Ольгой Гороховой, у спортсмена есть 12-летняя дочь, также Полина.
А. Емельяненко опроверг, что воссоединился с бывшей женой, и рассказал о новой девушке
Читайте также
- 27 марта 2020
-
15:30
-
14:15
-
13:08
-
12:14
-
11:13
-
10:05
-
09:11
-
00:40
- 26 марта 2020
-
23:31
-
22:22
-
21:19
-
20:33
-
19:46
-
18:52
-
18:01
-
15:18
-
14:08
-
12:30
-
12:07
-
11:21
-
10:07
-
09:14
-
00:42
- 25 марта 2020
-
23:51
-
22:46
-
22:46
-
21:01
-
19:50
-
18:36
-
17:39
-
16:00
-
15:19
-
15:04
-
13:43
-
12:21
Партнерский контент