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Александр Емельяненко объявил поиск невесты

Александр Емельяненко объявил поиск невесты
Александр Емельяненко объявил поиск невесты
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил, что в настоящий момент его сердце свободно и он готов к созданию семьи.

«Я в поисках невесты для создания семьи! Моё сердце никем не занято!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме», прикрепив текст к фотографии.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

Напомним, ранее появилась информация, что 38-летний Емельяненко будто бы помирился с бывшей женой Полиной, но впоследствии боец опроверг это и заявил, что у него есть новая девушка. С Полиной они поженились в 2015 году, брак распался в 2018 году. От первого брака, с Ольгой Гороховой, у спортсмена есть 12-летняя дочь, также Полина.

А. Емельяненко опроверг, что воссоединился с бывшей женой, и рассказал о новой девушке
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