В команде Фергюсона прокомментировали возможную отмену боя с Хабибом
В команде американского бойца MMA Тони Фергюсона отреагировали на возможность отмены поединка с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгком весе.
Бой Нурмагомедов — Фергюсон должен пройти 18 апреля. В настоящее время Хабиб вследствие временного закрытия границ лишён возможности покинуть Россию. Ранее стало известно, что вместо россиянина соперником Фергюсона может стать Джастин Гэтжи.
«Бой с Джастином Гэтжи будет просто лёгким получением гонорара, это как поединок в школе на заднем дворе. А вот бои с Хабибом или Макгрегором — это совсем другое дело, это гораздо лучше», — приводит слова представителя команды Фергюсона ТАСС.
Также посмотрите видео необычных тренировок Тони Фергюсона.
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