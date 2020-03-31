Понзиниббио хочет заменить Хабиба и встретится с Фергюсоном

Аргентинский боец UFC в полусреднем весе Сантьяго Понзиниббио отреагировал на возможный срыв поединка Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном из-за того, что россиянин не может вылететь в США. Сантьяго выразил готовность заменить Хабиба.

«Фергюсон один из самых ярких бойцов лиги, потому что он оставляет всего себя в клетке без остатка. У нас бы с ним получился классный бой. У нас похожие стили, мы бьёмся, не жалея себя. И в моих, и в его боях всегда есть место жёсткой рубке.

Я бы встретился с ним в промежуточном дивизионе, потому как просто не успею сбросить вес до 18 апреля. Ради такой возможности могу сбросить несколько фунтов. Не сомневаюсь, что схватка получится на загляденье.

Да, это не мой дивизион, но с учётом всего этого сумасшествия и того факта, что многие бойцы недоступны, а я здесь, в США, я соглашусь на такую встречу", — приводит слова аргентинца MMA Fighting.

На данный момент победная серия Сантьяго состоит из семи боёв. В последнем поединке он нокаутировал Нила Мэгни. 14 декабря 2019 года Понзиниббио должен был встретиться с экс-чемпионом лиги Робби Лоулером, но снялся с турнира из-за инфекции.