#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко — в 14:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью… но в 2020-м всё изменилось.

Четвёртый инста-эфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 2 апреля, начало — в 14:00 мск.

К нам в виртуальные гости придёт российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко. С ним на связь прямо из нашего аккаунта выйдет Иван Ковалёв. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Ризаевым на странице «Чемпионата» в приложении «Инстаграм».

35-летний Шлеменко — представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA. Одержав здесь 12 побед, является одним из самых успешных её бойцов. Дважды выигрывал Гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.