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Девушка — боец UFC показала новое фото, на котором она полностью обнажена

Девушка — боец UFC показала новое фото, на котором
Девушка — боец UFC показала новое фото, на котором она полностью обнажена
Бокс/ММА / UFC 0

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, выложила в «Инстаграм» фото с мужем Остином Вандерфордом. Напомним, ранее спортсменка показала фото с домашней тренировки, где она и её муж тренируются полностью обнажёнными.

На новом фото Ванзант и Вандерфорд также полностью обнажены, однако интимные места удачно прикрыты бокалами.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Посмотреть, как выглядит Ванзант, можно на другой фотографии.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Также посмотрите видео, как бабушка заступилась за внука-борца прямо во время схватки.

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