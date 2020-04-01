Девушка — боец UFC потренировалась полностью обнажённой. Фото
Американка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в женском наилегчайшем дивизионе, выложила в «Инстаграм» фото с домашней тренировки. Спортсменка и её муж Остин Вандерфорд тренируются дома ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Ванзант и Вандерфорд полностью обнажены на фото, однако интимные места удачно прикрыты спортивными снарядами.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Посмотреть, как выглядит Ванзант, можно на другой фотографии.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
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