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Девушка — боец UFC потренировалась полностью обнажённой. Фото

Девушка — боец UFC потренировалась полностью обнажённой. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Американка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в женском наилегчайшем дивизионе, выложила в «Инстаграм» фото с домашней тренировки. Спортсменка и её муж Остин Вандерфорд тренируются дома ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ванзант и Вандерфорд полностью обнажены на фото, однако интимные места удачно прикрыты спортивными снарядами.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Посмотреть, как выглядит Ванзант, можно на другой фотографии.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

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