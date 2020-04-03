Усик напомнил о желании подраться с Фьюри и Джошуа
Украинский боксёр Александр Усик, выступающий в тяжёлой весовой категории, напомнил, что ему хотелось бы выйти на ринг с чемпионами мира британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Следующим соперником Усика, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе, должен стать Дерек Чисора. Изначально боксёры должны были сразиться 23 мая, однако из-за коронавируса бой перенесли. Ранее Усик сообщил, что поединок, скорее всего, состоится в июле, если позволит ситуация.
«Потом хочу биться с Джошуа и Тайсоном Фьюри. Не знаю, могут ли отменить бой с Дереком. Не я его организую, но думаю, что нет, ограничатся переносом», — сказал Усик во время прямого эфира в своём «инстаграме».
Также посмотрите видео, как Усик жонглирует, еле балансируя.
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