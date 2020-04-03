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Бетербиев выразил желание провести перенесённый бой с Мэн Фаньлуном в России

Бетербиев выразил желание провести перенесённый бой с Мэн Фаньлуном в России
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев заявил, что надеется провести в России перенесённый титульный бой с китайцем Мэн Фаньлуном.

Напомним, поединок Бетербиева с Фаньлуном должен был состояться 28 марта в Квебеке (Канада), но был отменён из-за пандемии коронавируса.

«Ещё когда я не был чемпионом ни по одной из профессиональных версий, то хотел, чтобы один из боёв прошёл в России. А сейчас, когда я стал чемпионом мира, мне ещё больше хочется боксировать дома, при своих болельщиках.

Надеюсь, что до августа я уже выйду на ринг, а в какой стране… Поединок может пройти и в России, и в какой-то из арабских стран, и в Канаде — где быстрее по времени будет благоприятная в эпидемиологическом плане обстановка. Промоутерская компания Top Rank открыта для всех, главное, чтобы ситуация с коронавирусом была спокойной и власти страны разрешили провести бой. В компании мне пообещали организовать его при первой возможности», — приводит слова Бетербиева «Р-Спорт».

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