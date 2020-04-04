«Лысый против лохматого. Будет жарко!» Исмаилов опубликовал проморолик боя с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал проморолик поединка с Александром Емельяненко.



«Москва, лето, АСА 107, тяжёлый вес, лысый против лохматого. Будет жарко!» — подписал видео Исмаилов.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Исмаилова.

Емельяненко и Исмаилов должны были сразиться 3 апреля, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции поединок перенесли на 24 июля.



Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 34 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 155 тыс.