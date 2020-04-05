Амир Хан считает, что коронавирус был создан людьми и связан с 5G-вышками

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан признался, что не верит в естественное происхождение новой формы коронавируса. По словам британца, вирус был выведен людьми и его появление во многом связано с появлением 5G-вышек.
«Не думаю, что вирус пришёл к нам из Китая. Это настоящая ложь. Люди говорят, что там питались летучими мышами, змеями и всяким ядом. Но это какое-то дерьмо. Вы верите в это? Лично я нет.
Коронавирус то, коронавирус это. Вам, наверное, как и мне, это уже надоело. Вам не кажется, что всё это могло появиться из-за этих 5G-вышек. Их ставят по какой-то причине. Возможно, с их помощью они контролируют людей. Посмотрите на эти вышки в ночное время, нам говорят не выходить из дома. Уверен, одна из таких вышек появится недалеко от моего дома. Кто стоит за всем этим? Надеюсь, всё это не приведёт к войне.
Каждый раз после появления 3G, 4G, 5G что-то случается. С появлением 3G в 2003 году в мире появилась атипичная пневмония. В 2009-м нам показали 4G, и в мире зафиксировали вспышку свиного гриппа. Теперь настало время коронавируса.
Конечно, кто-то начнёт говорить, что я пропустил слишком много ударов в голову и потерял рассудок", — приводит слова британца BoxingScene.
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