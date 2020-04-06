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«Ну какой он трус?» А. Емельяненко — о Нурмагомедове

«Ну какой он трус?» А. Емельяненко — о Нурмагомедо
«Ну какой он трус?» А. Емельяненко — о Нурмагомедове
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал ситуацию, которая привела к отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина, и многие стали обвинять россиянина в трусости.

«Ну какой он трус? Он чемпион UFC. Он этим живёт. Он всю жизнь выступает, дерётся.

Ну если у человека нет возможности покинуть пределы? Он же, по-моему, куда-то приехал, и его не впустили. Не помню, куда точно, не слежу за Хабибом. Где-то проскакивала такая новость», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».

Также посмотрите видео, как Хабиб ударил фаната в живот по его же просьбе.

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