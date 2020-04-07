Победа Хабиба над Конором вошла в топ-список лучших побед россиян в UFC сабмишеном. Видео

Пресс-служба UFC Russia на своём канале в YouTube опубликовала подборку лучших побед сабмишеном от российских бойцов.

В рейтинг вошла схватка Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, в котором россиянин заставил соперника капитулировать в четвёртом раунде. Кроме этого, в ролике нашлось место яркой победе Забита Магомедшарипова над Брендоном Дэвисом, за что российский боец получил бонус.

На видео также запечатлены победы Ислама Махачева над Кайаном Джонсоном, Алексея Олейника над Виктором Пештой и Александра Яковлева над Алексом да Силвой.

Отметим, что в ролик включены победы Никиты Крылова над Овинсом Сен-Прю и Валентины Шевченко над Джулианной Пеньей. Но первый, невзирая на постоянное проживание в России, всё ещё является гражданином Украины, а Шевченко является уроженкой Киргизии и владеет паспортом Перу.

Видео можно посмотреть на канале UFC Russia в YouTube. Права на видео принадлежат UFC.