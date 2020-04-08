Сергей Ковалёв — о карантине: в магазин — как на войну
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился мыслями о режиме карантина, связанном с пандемией коронавируса. Россиянин переживает его в Калифорнии и отмечает, что там поход в магазин чем-то напоминает войну.
«Всем привет! Пошёл в магазин с таким чувством, как будто на войну. Тут утки, ух ты! Они ещё и летают. Такие вот дела тут. А как у вас дела на карантине? Короче, как будто иду на фронт. Потом дома купаюсь сразу, моюсь. Будьте здоровы, живите богато. Берегите себя и близких», — рассказал Ковалёв на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, США на сегодняшний день — самая пострадавшая страна мира от пандемии коронавируса. Там зарегистрировано более 398 тыс. случаев заражения.
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