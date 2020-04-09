Монсон: Хабиб мог попросить разрешения на выезд у Путина. Но не стал

Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон прокомментировал ситуацию, в которой оказался действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. 18 апреля россиянин должен был подраться с Тони Фергюсоном, но его пришлось заменить на Джастина Гэтжи, так как он оказался лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«У Хабиба был свой план подготовки и проведения боя. Кто вообще ждал коронавирус и пандемию? Это изменило всё и внесло много неопределённости. Возможно, Хабиб мог лично попросить разрешения на выезд у Путина, но не стал. Может, он мог бы покинуть Россию, а может, нет.

Думаю, он не хотел вызывать всеобщий гнев из-за каких-то персональных просьб и послаблений. К тому же всё упирается в его собственные планы. Он чемпион, у него есть конкретная схема подготовки к бою, вплоть до дат перелётов: когда он прилетает в Россию и когда возвращается в Америку. Именно благодаря такому подходу он и чемпион. Когда происходят такие обстоятельства, как коронавирус, из-за которых дела идут под откос, подготовка становится невозможной.

Я не осуждаю Хабиба. Это его выбор — отказаться от боя, к которому он считает, что не сможет подготовиться в должной мере», — приводит слова Монсона Sport24.

Также посмотрите видео первого боя Хабиба в MMA.