Боец MMA Монсон: не вижу разницы между одним или пятью сроками Путина

Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон высказался на тему поправок в Конституцию Российской Федерации, затронув вопрос обнуления президентских сроков. Напомним, изначально голосование по поправкам было запланировано на 22 апреля, но президент России Владимир Путин перенёс его ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«В конечном счёте принимать решение всё равно будет народ. Если они захотят принять их, то сделают это.

Рузвельт был президентом Америки четыре срока подряд — люди переизбирали его снова и снова, пока он не умер. После его смерти президентские сроки были ограничены, но я не вижу разницы между одним или пятью сроками.

Если президент делает свою работу хорошо и народ доволен, зачем нужны временные ограничения? Люди не переизберут его, если он их не устроит. В этом плане новая Конституция ничего не изменит», — цитирует Монсона Sport24.