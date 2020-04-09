Усик: Лукашенко — мужик с огроменными стальными яйцами

Украинский боксёр Александр Усик рассказал об отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко.



«Из президентов мне нравится Александр Лукашенко. Не знаю почему. Он принимает правильные решения. С яйцами мужик. Не потому, что президент. Он мужик с огроменными стальными яйцами. То, как он принимает решения, мне импонирует.



Президенты являются президентами. Я вообще не восторгаюсь ими. Не говорю, какой он крутой президент. Другими людьми восхищаюсь. Например, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), который прошел ссылки, был гонимым советской властью, сколько он пострадал и скольких людей спас.



Он хотел учиться в юридическом, но что-то внутри него говорило, что это не будет полезно, ты не будешь полезным людям. У него есть замечательная книга — «Я полюбил страдание». Я её прочитал раза четыре. Там всё просто до слёз: как его жена умерла от холеры, как он жил в большой квартире, как жил в халупке, когда его гнали. Восхищаюсь чуть другими людьми», — рассказал Усик в интервью YouTube-каналу «Эхо Киева».