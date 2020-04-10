Тренер Альвареса: обещаю, Канело отправит Головкина в нокаут в третьем бою

Тренер Эдди Рейносо, который работает с чемпионом WBA в среднем весе Саулем Альваресом, уверен, что его подопечный нокаутирует обладателя титулов IBF и IBO Геннадия Головкина в их третьем бою.
«Если этот бой состоится, Канело, несомненно, нокаутирует Головкина. Мы будем действовать таким же образом, как и во втором поединке. Необходимо поставить Геннадия в позицию отступающего. Однако на этот раз всё будет иначе. Обещаю, что Канело отправит его в нокаут», — приводит слова Рейносо Boxing Scene.
Напомним, в первом поединке Головкина и Альвареса была зафиксирована ничья, а второй бой закончился победой Канело решением судей.
Ранее сообщалось, что Альварес и Головкин договорились о третьем бое. Встреча должна будет состояться 12 сентября в Далласе (штат Техас, США). При этом ожидается, что оба боксёра проведут перед этим ещё по одному поединку.
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