«Голова же на плечах должна быть». Валуев — об отмене турнира UFC 249

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал отмену турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.

Изначально главным боем вечера должен был стать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Нурмагомедов лишился возможности вылететь из России из-за карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи. Многие упрекали россиянина, что он не воспользовался всеми доступными возможностями, не попросив, в частности, президента России Владимира Путина организовать спецрейс ради него.

«Я другого и не ожидал. Голова же на плечах должна быть у кого-то. Если не у того, кто хочет деньги заработать, то хотя бы у тех, от кого зависит безопасность.

Хабиб изначально был прав, что не поехал? А зачем ему потом было бы собирать восторженные возгласы вместе с дизлайками и негативом вокруг себя?» — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Также посмотрите видео, как Нурмагомедов бьёт фаната в живот по его же просьбе.