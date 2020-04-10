Уткину предложили извиниться перед Нурмагомедовым. Он ответил

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на предложение извиниться перед Хабибом Нурмагомедовым, которое поступило ему от одного из пользователей «Твиттера». Ранее Уткин прокомментировал решение Нурмагомедова сняться с турнира UFC 249, отметив, что в его словах масса слабых сторон и что он стал думать о нём хуже. Один из подписчиков напомнил комментатору об этом, и он ответил.
«Вот не знаю, как дальше жить. Напишите, кто уверен, что меня знает, парню, что мне очень (на самом деле Уткин использовал более крепкое выражение. — Прим. «Чемпионата») неловко за то, что живу на свете. Мне не поверит. Спасибо. От души», — написал Уткин в «Твиттере».
Напомним, вчера, 9 апреля, стало известно, что турнир UFC 249, на котором соперником Тони Фергюсона вместо Нурмагомедова должен был стать Джастин Гэтжи, отменили из-за коронавируса.
Также посмотрите видео, как Конор Макгрегор попытался ударить Нурмагомедова на взвешивании.
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