Боксёр из Сальвадора погиб в результате вооружённого нападения
Сальвадорский боксёр Алексис Навидад погиб в результате вооружённого нападения, сообщает Essentially Sports. Нападение произошло в столице Сальвадора Сан-Себастьяне, рядом с домом 22-летнего спортсмена. Навидад скончался в больнице от полученных огнестрельных ранений. Ещё два человек были ранены.
По словам президента Национального института спорта Ямила Букеле, погибший не был связан с какой-либо преступной деятельностью, он занимался боксом с 14-летнего возраста.
На профессиональном уровне Алексис Навидад провёл один поединок, победив в 2017 году своего соотечественника Антонио Галеано.
Пока не сообщается о том, кто именно был причастен к этой перестрелке. Полиция пока не смогла определить мотив нападения.
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