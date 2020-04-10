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Боксёр из Сальвадора погиб в результате вооружённого нападения

Боксёр из Сальвадора погиб в результате вооружённого нападения
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Сальвадорский боксёр Алексис Навидад погиб в результате вооружённого нападения, сообщает Essentially Sports. Нападение произошло в столице Сальвадора Сан-Себастьяне, рядом с домом 22-летнего спортсмена. Навидад скончался в больнице от полученных огнестрельных ранений. Ещё два человек были ранены.

По словам президента Национального института спорта Ямила Букеле, погибший не был связан с какой-либо преступной деятельностью, он занимался боксом с 14-летнего возраста.

На профессиональном уровне Алексис Навидад провёл один поединок, победив в 2017 году своего соотечественника Антонио Галеано.

Пока не сообщается о том, кто именно был причастен к этой перестрелке. Полиция пока не смогла определить мотив нападения.

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