Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.



«Здесь отлично подходит выражение «мочиться против ветра», дамы и господа. Без закрытия наших портов, воздушного пространства и моря (основного источника проникновения вируса в Ирландию), о каких мерах может идти речь? Карантин? Боюсь, что нет.



Нам нужны ответы. Мы должны видеть действие. Ещё не поздно! Закройте наши порты, немедленно!» — написал Макгрегор в своём «твиттере».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. Излечилось более 339 тыс. человек.