Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.
«Здесь отлично подходит выражение «мочиться против ветра», дамы и господа. Без закрытия наших портов, воздушного пространства и моря (основного источника проникновения вируса в Ирландию), о каких мерах может идти речь? Карантин? Боюсь, что нет.
Нам нужны ответы. Мы должны видеть действие. Ещё не поздно! Закройте наши порты, немедленно!» — написал Макгрегор в своём «твиттере».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. Излечилось более 339 тыс. человек.
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