Роузи — об уходе из WWE: зачем мне тратить время на неблагодарных фанатов?
Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи объяснила причины, по которым ушла из профессионального реслинга.
«Зачем заниматься этим, если не могу тратить время и энергию на семью, а вместо этого растрачиваю себя на кучу неблагодарных фанатов, которые совершенно не ценят меня? Люблю выступать. Мне нравится быть там, люблю WWE, и я прекрасно провела время. Устраивать фальшивые бои просто ради веселья — лучшее, чем я занималась. Если бы участвовала во всех живых выступлениях, то находилась бы дома полтора дня в году. Нам это не было нужно. Мы не нуждались в деньгах», — приводит слова Ронды Роузи MMAJunkie.
Роузи объявила о завершении карьеры в WWE весной 2019 года. Она являлась чемпионкой организации с 2018 года.
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