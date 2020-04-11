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Российский тренер по боксу, заразившийся коронавирусом, сообщил о выздоровлении

Российский тренер по боксу, заразившийся коронавирусом, сообщил о выздоровлении
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Российский тренер по боксу Антон Кадушин, заразившийся коронавирусом, сообщил, что выздоровел и чувствует себя отлично.

«Сдал тест, чувствую себя отлично. Вызов специалистов для сдачи теста был основан на том, что чувствую себя хорошо, выздоровел.

Дома делаю зарядку, тренируюсь, жду официальной выписки», — приводит слова Кадушина ТАСС.

Напомним, Кадушин заразился коронавирусом во время поездки олимпийской сборной России в Лондон. Ранее Кадушин в Лондоне, где проходила квалификация на Олимпиаду, шутил на тему коронавируса.

«Мы прилетели! Мы болеем хэппи вирусом», — написал он в одной из публикаций в «Инстаграме».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,7 млн человек в мире. Число погибших превысило 100 тысяч. Из-за коронавируса были приостановлены все ведущие турниры.

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